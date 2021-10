D'Red Boys hate keng Problemer géint Dikrech an den HC Bierchem huet sech zu Miersch duerchgesat.

E Sonndeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären d'Suite vum 6. Spilldag a bei den Dammen den Ofschloss vum 5. Spilldag.

E Samschdeg huet Diddeleng bei den Hären de Spëtzematch géint Esch gewonnen, wärend bei den Dammen och Diddeleng de Match géint Déifferdeng fir sech entscheede konnt.

Härenhandball

Zu Miersch huet d'Lokalekipp sech misse mat 34:41 géint den HC Bierchem geschloe ginn. No 12 Minutte stoung et scho 4:11 aus der Siicht vun der Lokalekipp, an och wann et ee Match mat ville Goler war, sollt déi Differenz sech bis zum Schluss net méi änneren. Domat spréngt Bierchem, no der Néierlag vun Esch, op déi 1. Plaz an der Tabell.

Keng Chance hat de Chev Dikrech beim 17:34 géint d'Red Boys. An der Paus louch Déifferdeng scho mat 6 Goler a Féierung, an un deem Ausgang sollt sech och bis zum Schluss näischt méi änneren, well d'Gäscht d'Iwwerhand behalen hunn an déi Dikrecher net méi mathale konnten.

Dammenhandball

Bei den Damme koum et zur Partie tëscht dem HB Esch an dem Museldall, déi d'Gäscht mat 30:17 gewonnen hunn. Schonn no 18 gespillte Minutten haten d'Dammen aus dem Museldall e Virsprong vu 7 Goler, dee si bis an d'Paus nach sollten ëm 1 vergréisseren. Och no der Paus hunn d'Visiteuren dominéiert an um Enn eng souverän Victoire agefuer.