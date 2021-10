Déi Diddelenger louchen 10 Minutte viru Schluss nach mat 8 Goler a Féierung, ma zum Schluss hu se sech nëmme knapp mat 28:27 géint Esch behaapt.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären de 6. Spilldag a bei den Damme stoung de 5. Spilldag um Programm.

Härenhandball

Am Spëtzematch vum 6. Spilldag huet Diddeleng de Champion Esch mat 28:27 geklappt. Den HBD louch de ganze Match a Féierung, ma um Enn gouf et nach eng Kéier richteg spannend ëm d'Victoire. An der Paus louch d'Lokalekipp mat 15:12 a Féierung, duerno konnt een d'Avance weider ausbauen an esou stoung et no 50 Minutte 26:18. Déi Escher sinn duerno vu Minutt zu Minutt méi no erukomm, ma Diddeleng konnt ee Gol Virsprong iwwert d'Zäit retten.

Käerjeng hat keng Problemer mam Standard. No 60 Minutte gouf et eng souverän 40:27-Victoire. An der Paus hat sech d'Lokalekipp schonn eng Avance vun 10 Goler erausgespillt an et stoung 22:12.

Schëffleng bleift an der Axa League ouni Punkten. Beim Opsteiger Rëmeleng huet ee sech misse mat 22:27 geschloe ginn. An der Paus louch Schëffleng nach knapp mat 14:13 a Féierung, ma Rëmeleng konnt an den zweeten 30 Minutten de klenge Réckstand ophuelen a gewannen.

Dammenhandball

Bei den Dammen hat de Standard wéi erwaart keng Chance géint Käerjeng. Nodeems een an der Paus mat 3:19 hanne war, huet ee sech um Enn misse mat 10:31 geschloe ginn.

Spannend war dogéint de Match tëscht de Red Boys an Diddeleng, no 60 Minutte gouf et eng 22:23 Néierlag fir Déifferdeng. Den HBD war et, dee séier am Match d'Féierung iwwerholl huet an dës och net ofginn huet. An der Paus louchen déi Diddelengerinne mat 12:8 a Féierung. An der zweeter Hallschent konnten d'Gäscht de Virsprong no 39 Minutten op 7 Goler ausbauen an et stoung 17:10. Kuerz viru Schluss ass et awer nach emol spannend ginn. D'Red Boys louchen no 56 Minutten nämlech nëmmen nach ee Gol hannen. Um Enn huet den HBD d'Victoire awer iwwert d'Zäit bruecht a sech mat 23:22 zu Déifferdeng duerchgesat.

Am drëtte Match bei den Dammen war Bieles nach mat 15:26 géint Dikrech ënnerleeën. An der Paus louch d'Lokalekipp mat 8:12 hannen.