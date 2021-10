Esch ka sech fir eng zweete Kéier géint Odesa duerchsetzen. Diddeleng verléiert, steet awer no der Victoire am Allersmatch am nächsten Tour.

Den HB Esch hat sech no der klorer Victoire vun e Samschdeg géint d'Ukrainer vun Odessa fir de Retourmatch um Sonndeg eng super Ausgangspositioun erspillt. No der 38:31-Victoire vun e Samschdeg hunn d'Escher och um Sonndeg wollten de Match fréizäiteg entscheeden.

Nodeems d'Escher ënnert dem Impuls vum Müller no 5 Minutte scho mat 5:1 a Féierung louchen, huet et dono ausgesinn, wéi wann de Match änlech géif verlafe wéi um Samschdeg. Odessa huet de Kapp awer net an de Sand gestach an ass nees bis op 1 Punkt erukomm. An der Paus louch Esch mat 17:16 a Féierung. Nom Säitewiessel huet Esch de Virsprong weider ausgebaut a gewënnt och de Retourmatch mat 37:32 géint Odessa a steet domat am nächsten Tour vum EHF European Cup.

Bei den Dammen stoung fir den HB Diddeleng no der 27:18-Victoire géint Metalurg Skopje um Sonndeg de Retourmatch um Programm. Aneschters wéi nach am Allersmatch konnt Metalurg de Match vun Ufank un ausgläichen an et konnt sech keng vu béiden Ekippen ofsetzen, sou dass et an der Paus 10:9 fir Skopje stoung. Nom Säitewiessel sollt sech een änlecht Bild weisen. Skopje huet net nogelooss a wollt sech fir d'Néierlag um Samschdeg revanchéieren. Skorpje gewënnt de Match mat 22:19 géint den HBD, ass awer opgrond vun der däitlecher Néierlag e Samschdeg trotz allem aus dem EHF Cup eraus. Diddelenger Damme kënne sech domat fir déi nächste Ronn qualifizéieren.