Bei den Damme gouf et och keng Iwwerraschungen. Hei hunn de Museldall, Dikrech an Diddeleng kloer gewonnen.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den Optakt vum 7. Spilldag. Hei stounge just dräi Partien um Menü, dat well Käerjeng a Bierchem de Weekend am EHF European Cup gefuerdert sinn.

A bei den Damme goufen dräi Partië vum 6. Spilldag gespillt.

Härenhandball

D'Red Boys hu Miersch e Samschdeg den Owend keng Chance gelooss. Nodeems een an der Paus scho mat 16:8 a Féierung louch, huet ee sech no 60 Minutte mat 36:22 duerchgesat.

Keng Problemer hat dann och Diddeleng beim Chev Dikrech. Den HBD konnt sech iwwert eng souverän 36:17-Victoire freeën. An der Paus hate sech d'Gäscht schonn eng komfortabel Avance vun 9 Goler erausgespillt an et stoung 17:8.

Näischt ubrenne gelooss huet dann och de Standard géint Rëmeleng. No 60 Minutt stoung et 44:26 zu Gonschte vum Standard. An der Paus louch d'Lokalekipp scho mat 23:11 a Féierung.

De Spëtzematch vum 7. Spilldag tëscht Käerjeng a Bierchem gëtt de 17. November um 20 Auer nogeholl.

Dammenhandball

Genee wéi bei den Häre gouf et och bei den Damme kloer Resultater an Iwwerraschunge sinn ausbliwwen. De Museldall huet beim 42:18 Bieles keng Chance gelooss.

De Chev Dikrech huet sech mat 26:17 géint den Handball Esch behaapt.

An dann huet Diddeleng dem Standard beim 35:8 keng Chance gelooss.

De Match tëscht Käerjeng a Red Boys gëtt eréischt am Dezember gespillt.