De Vizechampion huet sech am Allersmatch misse mat 27:35 geschloe ginn.

Am Handball war Käerjeng e Samschdeg am 2. Tour vum EHF European Cup gefuerdert. De Veräin aus dem Grand-Duché huet den Allersmatch géint Focsani aus Rumänien mat 27:35 verluer. An der Paus louchen déi Käerjenger mat 14:18 hannen. An der zweeter Hallschent huet Käerjeng et fäerdeg bruecht, fir de Réckstand op Focsani ze verkierzen a konnt an der 49. Minutt op 25:25 ausgläichen. Nodeems et 9 Minutt viru Schluss nach 26:26 stoung, hu Radojevic a Co de Géigner awer missen dovunner zéie loossen an esou huet een um Enn dach nach kloer op 8 Goler verluer. De Sebastian Edgar war bei Käerjeng mat 8 Goler de beschte Scorer.

E Sonndeg gëtt a Rumänien och de Retourmatch gespillt. Um 17.30 Auer fänkt d'Partie un.

E Samschdeg ass dann och nach Bierchem am 2. Tour vum EHF European Cup gefuerdert. No der 22:33-Néierlag am Allersmatch géint Partizan Belgrad steet ee virun den eegene Spectateuren zu Krautem awer virun enger schwéierer Aufgab. D'Partie huet um 18.30 Auer ugefaangen.