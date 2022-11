Wéi d'Ministere Georges Engel a Joëlle Welfring op eng parlamentaresch Fro äntweren, wäert et hei am Land kee weidere Klammsite ginn.

D'Klammen, den Alpinismus an d'Bouldere si Sportaarten, déi och hei am Land ganz vill Frënn hunn: d'Fédération luxembourgeoise d'Escalade, de Randonnée Sportive et d'Alpinisme (FLERA) zielt aktuell eng 380 Kompetitiouns- an eng 900 Fräizäit-Lizenzen.

Trotz dem groussen Zoulaf an dem Interessi um Klammen ass net virgesinn, datt e weidere legale Klammsite an der fräier Natur geschaf gëtt.

Dat äntweren d'Ministere Georges Engel a Joëlle Welfring op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun der LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen.

Hei am Land gëtt et mat der Wanterbaach zu Bäerdref zanter 20 Joer just eng eenzeg Plaz, fir um Fiels ze klammen.

Deementspriechend ass de Site vill belaascht an dofir huet d'Klammfederatioun FLERA gefrot, fir weider Plaze fir de Sport opzemaachen, dat awer ouni bis ewell eng offiziell Demande ze stellen.

Mir haten an den RTL-Medien ewell a Reportagen am September de Problem vum Manktem u Klammsitten thematiséiert.

