Zanter 30 Joer ass de Sport bekannt. A Spuenien huet bal all Duerf en Terrain an och zu Lëtzebuerg ass "Padel" lues awer sécher am Kommen.

Op den éischte Bléck gesäit et aus wéi Tennis, ass awer ganz anescht. A vill méi cool soen déi, déi et spillen. An dat ginn der och zu Lëtzebuerg ëmmer méi. Wat ass esou flott un dësem dynamesche Sport? Wou kann een et spillen? A wéi séier kann een et léieren? Mir hu bei "Letz Make it Padel" op der Kockelscheier nogefrot.