Dës Woch ginn am nationalen Tennis bei den FLT Masters 2022 nees déi bescht Tennisspiller an Tennisspillerinne gesicht.

Am nationalen Tennis Center stoungen e Samschdeg Mëtteg d'Halleffinalle bei den Hären an den Dammen um Programm.

Bei den Hären huet sech an der 1. Halleffinall de Christophe Nickels mat 7:5 a 6:3 géint de Robi Tholl konnten duerchsetzen a steet domat e Sonndeg an der Finall. Am zweete Match gewënnt de Gilles Kremer mat 2:6, 7:5 a 6:1 géint de Charles Berna.

Tatiana Silbereisen konnt sech bei den Dammen fir d'Finall qualifizéieren. De Match géint Claudine Schaul ass mat 4:6, 6:1 a 6:2 gewonne ginn. An der Finall kritt Tatiana Silbereisen et mam Marie Weckerle ze dinn. Sie konnt hire Match mat 6:3 a 7:5 géint Liz Baddé wannen.

Am fréien Owend ginn dann nach d'Finallen am Dubbel gespillt. Hei geet et um 16.30 Auer lass mat den Hären. Géintiwwer sti sech hei d'Koppele Charles Berna / Noé Plique an Gilles Kremer / Robi Tholl.

Um 18 Auer ass et dann un der Dubbelfinall vun den Dammen. Hei heescht den Duell Erna Brdarevic / Tatiana Silbereisen géint Amélie Weckerle / Marie Weckerle.

Andréck vun den FLT Masters 2022