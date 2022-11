Géint eng schwaach Ekipp aus dem Katar huet Ecuador fir den Optakt vun der Futtball-WM am Al-Bayt Stadion mat 2:0 gewonnen.

E Sonndeg den Owend um 17h00 MEZ war et sou weit, d'Weltmeeschterschaft ass am Katar ugepaff ginn. Am Grupp A stoungen sech de Katar an Ecuador géigeniwwer.

Katar - Ecuador 0:2

0:1 Valencia (16'), 0:2 Valencia (31')

Et huet mol keng 3 Minutte gedauert, do louch de Ball am Filet vum Katar. De VAR sollt de Gol awer wéinst enger Abseitspositioun nees annuléieren. No enger gudder Véierelsstonn krut Ecuador een Eelefmeter zougesprach. De Valencia huet sech d'Chance net entgoe gelooss, an huet den 1. Gol bei dëser WM markéiert. Ecuador huet den Drock nom 1:0 erhéicht, an esou war alt nees de Valencia deen an der 31. Minutt op 2:0 erhéicht huet. Kataris hate kuerz virun der Paus hier beschte Chance vum Match. Den Almoez Ali huet de Kappball awer relativ däitlech laanscht de Gol gesaat, sou dass si mat engem 0:2 an d'Paus gaange sinn.

Nom Téi ass net méi all ze vill geschitt. An engem Match ouni vill Chancen an enger iwwerfuerderter Ekipp vu Katar gewënnt den Ecuador den Optaktmatch deemno mat 2:0 a steet provisoresch op der 1. Plaz am Grupp A.

