No engem staarken éischte Véierel, wou d'Lëtzebuergerinne mat 19:10 a Féierung louchen, hunn d'FLBB-Dammen um Enn mat 57:77 géint d'Slowakei verluer.

Nodeems d'Lëtzebuergerinne souwuel den Optakt vun der EM-Qualifikatioun géint d'Schwäiz, souwéi och den zweete Match géint Italien verluer haten, stoung d'FLBB-Formatioun um drëtte Match an der Qualifikatioun schonn e bëssen ënner Drock an dëst ausgerechent géint d'Nummer 23 op der Weltranglëscht am Basket, géint d'Slowakei.

Obschonns der Lëtzebuerger Nationalekipp eng sëllege Spillerinne gefeelt hunn, déi opgrond vun der College-Saison an den USA net an der Qualifikatioun un de Start konnte goen, hunn d'Spillerinnen, déi um Terrain stoungen, sech net verstoppt an hu monter no vir a konzentréiert no hanne gespillt.

Dës Aart a Wéis ze spillen huet d'Slowakinne siichtbar iwwerrascht, déi am Ufank vum Match Krämpes haten, fir mat de Lëtzebuergerinne matzehalen. Esou konnten d'Rout Léiwinne sech relativ séier eng schéin Avance erausspillen an den éischte Véierel mat engem Score vun 19:10 fir sech entscheeden.

Fir den zweete Véierel waren d'Slowakinnen deemno virgewarnt. Si stounge méi zolidd an der Defense an hunn d'Lëtzebuergerinne méi dacks a méi zwéngend ënner Drock gesat. Doriwwer eraus huet och de Slowakinnen hir Top-Scorerin d'Wrzesinski ugefaangen, reegelméisseg ze treffen. Dowéinst konnt d'Slowakei den zweete Véierel mat 11:26 fir sech entscheeden.

Nom Säitewiessel hu sech d'FLBB-Dammen an enger éischter Phas schwéier gedoen, de Kierfchen ze treffen. Munchmol huet et um néidege Gléck gefeelt, munchmol awer un der néideger Prezisioun. D'Slowakinnen hunn dëst allerdéngs ausgenotzt an hunn den Avantage am drëtte Véierel (14:28) vergréissert, obschonns sech d'Rout Léiwinnen zu kenger Sekonn opginn hunn a si staark gekämpft hunn. Am leschte Véierel wollten d'Lëtzebuergerinnen dunn nach eng Kéier weisen, wat si kënnen an dobäi ass de leschte Véierel mat engem 13:13-Remis op en Enn gaangen.

Lëtzebuerg verléiert domadder mat 57:77 géint d'Slowakei.

Fir d'Rout Léiwinne geet et an der Qualifikatioun schonn e Sonndeg weider, wa si zu Fribourg um 17:00 Auer géint d'Schwäiz spillen.