De Veräin Escrime Sud huet Erfarung an der Organisatioun vum Junior Weltcup an huet dëst Joer fir d'1. Kéier en Espoirs-Turnéier am Fechten organiséiert.

Dat huet ënner anerem dem Flavio Giannotte d'Méiglechkeet ginn, unzetrieden. Punkten an der Ranglëscht kënnen awer nëmmen U23 an drënner kréien. An trotzdeem ass de Flavio Gianotti héich motivéiert, fir e gutt Resultat hei heem z'erreechen an Erfarungen an der Perspektiv Olympesch Spiller ze sammelen.

D'Anna Zens ass am leschte Joer Juniorin a probéiert an där Kategorie nach de Maximum erauszeschloen. Duerno heescht et dann, Erfarungen ze sammelen am Seniorsberäich a laangfristeg gesinn, stinn d'Olympesch Spiller am Agenda. Zanter engem Joer trainéiert d'Anna Zens mam Imke Duplitzer, Sëlwermedaille Gewënnerin op den Olympesche Spiller zu Rio, a probéiert Studium an Training ënnert een Hutt ze kréien.

E Sonndeg geet et da viru mat der direkter Eliminatioun an de Finallen am nationale Fechtzenter um Lampertsbierg.