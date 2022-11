Nodeems déi belsch Futtballnationalekipp am WM-Match géint Marokko verluer hat, koum et an der Haaptstad Bréissel zu Ausernanersetzunge mat Gewalt.

"E puer Dose Persounen" hunn der Police no e Sonndeg am Nomëtteg an der Stad fir Zodi gesuergt a Sécherheetspersonal attackéiert. Scho virum Enn vum Match sollen d'Randaléierer Sträit mat der Security gesicht hunn, wouduerch "d'ëffentlech Sécherheet a Gefor bruecht" gouf. E Journalist wier duerch e Knuppert am Gesiicht blesséiert ginn, wouropshin d'Police d'Waasserwerfer an Tréinegas agesat hunn. Nieft Pyrotechnik gouf och mat Bengelen op d'Poliziste geschoss. Anere hunn eng Strooss a Brand gesat an eng rout Luucht zerstéiert. Am Ganze waren 100 Beamten am Asaz. D'Police huet d'Awunner opgefuerdert, verschidden Deeler vun der Stad ze meiden an eng Partie Metro-Statiounen a Stroosse goufe gespaart, fir Mënschemassen z'evitéieren.