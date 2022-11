En Dënschdeg de Mëtteg war mat den 20 Kilometer am Eenzel bei den Hären den Optakt vun der Biathlon-Saison, dat zu Kontiolahti a Finnland.

Et war e spannenden an deels iwwerraschenden Optakt vun der Biathlon-Saison, mat um Enn enger schwedescher Victoire. De Martin Ponsiluoma konnt sech nämlech opgrond vun enger staarker Leeschtung am Lafen an nëmmen enge Feeler um Schéissstand d'Victoire sécheren. Déi zweete Plaz goung iwwerraschend un den 22 Joer ale Niklas Hartweg. De Schwäizer hat um Enn 37 Sekonne Retard op de Gewënner. De Podium gouf komplettéiert vum David Zobel aus Däitschland. Fir den Hartweg an den Zobel war et den éischte Podium iwwerhaapt.

Déi grouss Favoritten op d'Victoire, dorënner d'Norweger Laegreid an d'Gebridder Boe hunn um Schéissstand ze vill Feeler geschoss an haten doduerch ze vill Strofminutte kritt. Virun allem fir de Laegreid war dat batter, well hie vun den 18 Scheiwen der ganzer 18 getraff huet, just déi lescht zwee Schëss sinn donieft gaangen. Och de Fransous Quentin Fillon-Maillet hat sech ze vill Schéissfeeler erlaabt.