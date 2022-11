De Royal Standard de Liège ass ee vun de renomméiertste Futtballveräiner an der Belsch. D'nächst Joer feieren d'Rouches hiren 125. Gebuertsdag.

Vill Lëtzebuerger haten de Rouden Trikot am Stade de Sclessin un, ënnert anerem de Louis Pilot an de Guy Hellers. Mam Leschtgenannte si mer op d'Rees duerch d'Buch gaangen, dat elo fir deen Anniversaire erauskomm ass.

125 Joer Standard Léck/Reportage Franky Hippert

1898 hunn Schüler aus dem Collège Saint-Servais de Standard Football Club gegrënnt, éischte President war den eréischt 16 Joer jonke Jospeh Debatty. Déi aktuell nei Direktioun vun de Rouches huet decidéiert, déi 125 Joer al Geschicht vum Futtball-Club vu Léck an engem Buch festzehalen.

"Mat ville flotte Kommentaren, alen Dokumenter, et ass och e rise Kapitel dran iwwert den Terrain de Sclessin an dann natierlech och eppes iwwert d'Supporter."

De Guy Hellers, eng vun de Legende vum Club, kënnt natierlech genee esou am Buch dra vir, wéi eng ganz Rei aner grouss Spiller, där fréierer an där nach aktiver.

"Wéi zum Beispill den Axel Wistel, den Eric Gerets oder de Michel Prud'homme, an ech hat och d'Éier, an deem Buch dran ze sinn."

Eng ganz Rei Lëtzebuerger haten den Trikot vum Standard un, hunn et awer net an d'Buch gepackt. De Lëtzebuerger Futtballspiller vum leschte Joerhonnert, dee mat 19 Joer vun der Fola op Léck gewiesselt ass, feelt awer natierlech net dran.

"An ech si frou, datt deen do dran ass, an deem Mann hunn ech vill ze verdanken, an dat ass de Louis Pilot."

Iwwerhaapt si ganz vill flott Fotoen am Buch, och zum Beispill deen éischte Wopen, deen op de Rout-Wäissen Trikoten drop war. Et geet awer och rieds iwwert eng Damm, déi an der Belsch e Begrëff am Dammefuttball ass.

"Dat ass Fery Ferraguzzi, déi ass transferéiert ginn aus Italien an hat dunn 20 Joer beim Standard gespillt an ass elo Directeur sportive."

Wann een hei zu Lëtzebuerg Standard Léck seet, dann denkt een automatesch och un de Guy Hellers. An de leschte Joren ass et, wat de Futtball ugeet, awer méi roueg ëm de fréieren FLF-Nationaltrainer ginn.

"De Standard war, ass a bleift eppes ganz Spezielles a mengen Liewen. Et ass e Veräin, wou een ëmmer nees mat vill Respekt empfaange gëtt, ech sinn ëmmerhin dee Spiller mat de meeschten offizielle Matcher beim Standard an et ass flott, ëmmer nees dohin ze goen."

De Royal Standard de Liège ass a senger 125 Joer laanger Geschicht, 10 Mol belsche Champion ginn, huet 8 Mol d'Coupe gewonnen a 4 Mol d'Supercoupe gewonnen.

D'Buch "Rouche toujours" ass vum belsche Sportjournalist Michel Dubois a vum Professer David de Myttenaere geschriwwe ginn. Et kann een et um Internetsite vum Standard am Fanshop bestellen.