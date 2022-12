No der Eliminatioun vun der Belsch an der Gruppephas huet hiren Trainer Martinez annoncéiert, datt hien net méi géif weidermaachen.

Am Grupp F sinn déi leschte Matcher um 16 Auer ugepaff ginn. Mat der knapper Victoire iwwer Kanada konnt sech Marokko déi éischte Plaz am Grupp sécheren, de Kroaten ass en 0:0 géint d'Belsch duergaangen, fir weiderzekommen.

Grupp F

Kroatien, Marokko (béid 4 Punkten) an d'Belsch (3 Punkten) konnte um leschte Spilldag nach allen dräi aus eegener Kraaft weider kommen. Eenzeg Kanada (0 Punkten) war definitiv eliminéiert.

Kanada - Marokko 1:2

0:1 Ziyech (4'), 0:2 En-Nesyri (23'), 1:2 Aguerd (40',sg)

Mat enger Victoire wier et kloer, datt Marokko sécher weider wier. Déi zwee Goler vum Ziyech an dem En-Nesyri an den éischte Minutte vum Match hunn dës Missioun däitlech méi einfach gemaach. Kanada koum an der 40. Minutt nees bäi, dat awer mat vill Pech fir Marokko, wou den Aguerd e Pass wollt klären, mat sengem Agräifen säin eegene Golkipp awer ausgespillt huet. Esou ass et mat engem aus kanadescher Sicht glécklechen 1:2 an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent war Marokko manner aktiv no vir, grad well si mat dësem Score sécher weider wieren, egal wéi déi aner Partie géif ausgoen. An der 71. Minutt hate si awer zwee Mol Chance, well d'Kanadier eng Kéier just d'Lat an eng Kéier knapp iwwert de Gol gekäppt hunn. Et sollten an dëser Partie keng weider Goler falen, esou datt d'Marokko sech als 1. an dëser Grupp konnt duerchsetzen.

Kroatien - Belsch 0:0

© AFP

Kroatien huet direkt gewisen, wat si an dësem Match wëllen: 3 Punkte mathuelen. Well no 8 Sekonne ware si scho virum Gol vum Courtois opgetaucht, ma de Perisic huet just ganz knapp laascht d'Këscht geschoss. Kroatien war an den éischte Minutte besser an hat no 15 Minutten bal eng gutt Chance, well den Arbitter hat no engem Foul op Eelefmeter decidéiert. Ma de VAR koum eisen Noperen zur Hëllef, well et huet sech erausgestallt, datt virum Foul eng Abseitspositioun virlouch, et war eng Milimeterdecisioun. D'Belsch huet no dëser Situatioun méi matgespillt, ma virum Säitewiessel konnt sech keng Ekipp richteg virum géigneresche Gol duerchsetzen.

Kroatien war och nom Säitewiessel déi besser Ekipp, ma ëmmer nees huet hinnen déi leschte Pass, fir ganz geféierlech virun de Gol ze kommen, gefeelt. An der 61. Minutt hate si du Chance, well e Verteideger sech nach a leschter Sekonn sech an de Schoss vum Carrasco geschmass huet, fir den 1:0 fir d'Belsch ze verhënneren. Direkt drop huet och de Lukaku direkt zwou Grousschancë leie gelooss. No dësen Zeene war d'Belsch am Match an och an der Schlussphas déi besser Ekipp. Kroatien huet weider probéiert, den entscheedende Gol ze schéissen, ma am Ugrëff huet ëmmer déi leschten an decisiv Pass gefeelt. Bei der Belsch ass zwar wuel de leschte Pass ukomm, ma de Ball sollt net am Netz landen. Grad de Lukaku hat zum Schluss nach zwou grouss Chancen, huet awer zwee Mol net de wichtege Gol fir seng Ekipp konnte markéieren. Dësen 0:0 suergt dann dofir, datt Kroatien als zweeten an der Grupp weider ass, eis Noperen aus der Belsch goufen eliminéiert.

Martinez net méi Trainer vun der Belsch

Wéi d'AFP mellt, huet de Coach vun der Belsch Roberto Martinez kuerz no der Eliminatioun vu senger Ekipp an der Gruppephas matgedeelt, datt hie säin Amt géif Néierleeën. Hie war zanter 2016 de Cheftrainer bei der Nationalekipp vun eisen Noperen. "Dat war mäi leschte Match mat der Nationalekipp. Ech kann net weidermaachen", esou de Martinez op der Pressekonferenz nom Match. "Et ass Zäit fir mech, ze akzeptéieren, datt dëst de leschte Match war."

Grupp E

Spannend war et virun de leschte Matcher an der Grupp E. Well all Ekipp, ob Spuenien (4 Punkten), Japan, Costa Rica (béid 3 Punkten) oder Däitschland (1 Punkt) konnten nach weiderkommen. Eenzeg Däitschland misst esouguer am Fall vun enger eegener Victoire op Spuenien hoffen, fir e Weiderkommen ze garantéieren.

Costa Rica - Däitschland

0:1 Gnabry (10')

Fir Däitschland war d'Missioun also kloer, et muss ee gewannen. An dat huet een eisen Noperen och ugesinn, déi vun Ufank un no Vir gespillt hunn an schonn an den éischten 10 Minutte véier méi oder wéineger gutt Chancen haten. Et war dunn eben déi véiert Chance, déi de Gnabry mam Kapp ausnotze konnt, no enger gudder Flank vum Raum. Däitschland huet nom Gol den Drock weider héich gehalen a sech och Chancen erausgespillt, och wann d'Costa Ricaner et hinne e bësse méi schwéier gemaach hunn. An der 42. Minutt hat Däitschland du Chance, well den Neuer konnt e Ball vum Fuller paréieren, nodeem direkt zwee Verteideger e Lapsus passéiert war an de Fuller eleng virum Gol opgetaucht ass. Esou goung et mat enger knapper awer verdéngter Avance fir Däitschland an d'Paus.

Japan - Spuenien

0:1 Morata (12')

Och am anere Match war fréi vill lass. Japan huet nach an der 8. Minutt eng gutt Chance leie gelooss, ma an der 12. Minutt huet de Morata eng Flank vum Azpilicueta notze kënnen, fir d'Féierung ze markéieren. De Match ass dono e bësse méi verflaacht a laang si richteg gutt Golchancen ausbliwwen. Spuenien hat an der éischter Hallschent iwwer 80 Prozent Ballbesëtz, konnten dat awer net gutt bis zum Schluss ausspillen a sinn ëmmer nees un der japanescher Defense hänke bliwwen.

D'Tabellen an d'Resultater am Iwwerbléck