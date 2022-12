Zanter 4 Méint gëtt et am Äishockey eng Dammennationalekipp, déi elo rezent un engem Tournoi am Kuwait deelgeholl huet.

Organiséiert gouf dësen "Development Camp" vun der Internationaler Äishockey-Federatioun, fir de Projet vun den Dammennationalekippe weltwäit ze promouvéieren an d'Rout Léiwinnen sinn net nëmmen mat enger Medail vun dësem Turnéier erëmkomm.

D'Lëtzebuerger Dammen koumen an hirem Grupp, wou Andorra, Kolumbien, Irland, Kuwait an d’Arabesch Emiraten op si gewaart hunn op déi gutt 3. Plaz. D'Dammennationalekipp war houfreg an och gläichzäiteg iwwerrascht, dëst Resultat realiséiert ze hunn.

Catherine Baatz, Nationalspillerin: «Mir hunn eis gutt verkaf. Mir hu besser ofgeschnidden, wéi mir eis dat erwaart hunn. Mir hunn awer och gesinn, wat mir nach léiere kënnen. Wéi zum Beispill, wéi Kolumbien zesummegespillt huet.»

Quasi déi ganz Dammennationalekipp spillt och zesummen an der Dammenekipp vum Tornado, déi viru 5 Joer op d'Bee gestallt gouf. Hei am Land spille si meeschtens géint d'Männer. Dowéinst war den Turnéier am Kuwait och do fir ze kucken, wou d’Trainere mam aktuelle Kader leeschtungstechnesch dru sinn.

Den Nationaltrainer Christophe Hernandez: «Deen éischten Match, wou si international gewonnen hu géint Irland, do ass mir eng kleng Tréin komm, muss ech éierlech soen. Ech war wierklech ganz houfreg, vun deem ganze Wee, wou mir bis elo gemaach hunn.»

«Ech sinn natierlech immens frou, dëse Progrès ze gesinn an dat ass och d’Zil gewiescht, fir eng Dammennationalekipp ze grënnen. Lo musse mir natierlech weiderfueren a weisen, dass mir et kënnen», esou den Georges Scheier deen och als Nationaltrainer an der Responsabilitéit steet.

De Kader brauch awer nach eng Goalkeeperin, falls een als nächst un internationalen Tournoien, wéi zum Beispill enger Weltmeeschterschaft, wëll deelhuelen.



Eng Bronzemedail um éischten Tournoi léisst sech weisen an et kann ee gespaant sinn, ob nach weider Medailen an Zukunft dobäi kommen.