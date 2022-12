Nom Sprint vun den Hären war et e Freideg zu Le Grand Bornand un den Dammen, dat iwwert d'Sprintdistanz vu 7,5 Kilometer.

Hei séchert d'Schwedin Anna Magnusson sech mat enger feelerfräier Prestatioun am Schéissen déi 1. Plaz. Hir Team-Kolleegin Linn Persson kënnt no engem Feeler am zweete Schéissen op déi zweet Plaz. D'Denise Herrmann-Wick aus Däitschland, trëfft beim éischte Schéissen eng Kéier dolaanscht a kënnt op déi 3. Plaz.

D'Nummer 1 am Gesamtweltcup, Julia Simon hat kee gudden Dag erwëscht. Si kënnt nach op der 8.Plaz an dat éischt Schéissen a verléisst dëst och ouni Feeler. Ma no 2 Feeler mam Gewier am Leie muss si sech um Enn mat der 15. Plaz zefridde ginn.