De polnesche Sprénger konnt sech no zwee staarken Duerchgäng an engem Virsprong vun 3,8 Punkten duerchsetzen.

Zu Engelberg an der Schwäiz gouf et e Sonndeg de Moien am Schisprangen eng Victoire fir den Dawid Kubacki. De momentane Leader am Weltcup konnt sech mat 300.4 Punkte virum Manuel Fettner (297.2) aus Éisträich an dem Slowen Anze Lanisek (293.7) behaapten.

No de Chrëschtdeeg geet et fir d'Schisprénger mat der traditioneller Vierschanzentournee weider.