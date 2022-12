Mat 8:6 konnt sech den Tornado Lëtzebuerg géint d'Beefort Knights duerchsetzen an domat den Derby fir sech entscheeden.

Fir den aktuelle Champion Beefort, dee sech an dësem Duell an der leschter Saison nach duerchsetze konnt, gouf et e Samschdeg géint d'Tornados näischt ze huelen. Den Tornado Lëtzebuerg hat dës Kéier d'Iwwerhand a bleift domat am Championnat weider un der Tabellespëtzt.