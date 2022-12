De franséische Futtball-Nationalspiller Kylian Mbappé ass e Mëttwoch onerwaart beim Training vu sengem Club Paris Saint Germain opgetaucht.

Dat knapp 3 Deeg no der franséischer Defaite an der Finall vun der Weltmeeschterschaft am Katar géint Argentinien. U sech hunn d'Spiller vun der Nationalekipp op d'mannst 10 Deeg Paus ier si erëm an hire Klibb mussen untrieden. Ma den Mbappé hat wuel haut scho Loscht erëm ze trainéieren.