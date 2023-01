De Postlaf ass den éischte grousse Laf-Rendez-vous vum Joer am Grand-Duché.

No der Coronakris ass et den éischte Postlaf zanter 2020, deen nees ënner senger traditioneller Form kann organiséiert sinn. Fir déi Kleng ginn et Parcourse vu 500 Meter respektiv engem Kilometer a fir déi Erwuesse gëtt den 12. Mäerz 2023 e Laf vun 20 Kilometer organiséiert. Dësen ass op fir jiddereen iwwer 15 Joer.

Aschreiwe kann ee sech iwwert de Formulaire um Site vum Postlaf. D'Onlineaschreiwunge gi bis den leschte Februar inclus, op der Plaz kann ee sech awer nach den 10., 11. an 12. Mäerz umellen, esou heescht et am Schreiwes.