D'Mandy Minella huet eng néi Missioun. Déi féier Nummer 66 vun der Welt trainéiert zanter Kuerzem mat hirem Mann Tim Sommer d'Nowuesstalent Marie Weckerle.

Déi 19 Joer jonk Spillerin wëll vum Mandy Minella an Tim Sommer hirer laangjäreger Erfarung profitéieren, fir de Sprong an de Profiberäich ze packen. D'Chancë stinn net schlecht, elo rezent huet d'Marie Weckerle bei engem ITF-Tournoi an England deen éischten Ratkingspunkt gesammelt.

Et ass awer e wäite Wee bis d'Spillerin vun der Spora op enger vun deene groussen Tennisbühne spille kann.

Mir stellen Iech déi jonk Spillerin an dësem Portrait vir. Am Sportjournal e Sonnden beliichten mir d'Rolle vum Trainerduo am Detail.