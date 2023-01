Et wier eng vun de raren Geleeënheete gewiescht, fir de Charel Grethen hei zu Lëtzebuerg am Asaz ze gesinn. Dorausser gëtt awer elo näischt.

Fir den CMCM Meeting muss de Leefer Forfait erklären. Dobäi hat d'Preparatioun op d'Wantersaison esou ugefaangen wéi och déi Jore virdrun. Ufank Dezember hat hien awer ee Muskelfaserrëss am Uwerschenkel. Dowéinst hat hien d'Intensitéit vu sengem Training missen erofschrauwen, virun allem wat d'Schnellegkeet betrëfft. Hien huet doropshi méi an der Ausdauer geschafft, wat him méi spéit am Wanter dierft entgéintkommen.

Den CMCM Meeting kënnt fir de Charel Grethen awer ze fréi. Deen éischte Meeting leeft hien am Februar zu Metz. Allerdéngs net iwwer seng spezial Distanz, den 800 Meter, mee iwwer 3.000 Meter. Ufank Mäerz steet dann d'Europameeschterschaft an der Hal zu Istanbul um Programm.

No der Wantersaison gëtt de Fokus op d'Outdoor-Saison geluecht. Hei ass dem Charel Grethen säi grousst d'Zil d'Weltmeeschterschaft iwwer 800 Meter am August zu Budapest an Ungarn. Déi Qualifikatioun huet hie schonns an der Täsch.