Am Super-G konnt d'Italienerin Goggia hir Avance am Weltcup ausbauen.

Am Schisprangen zu Sapporo konnt sech de Japaner Ryoyu Kobayahi mat 271,5 Punkte virum Dawid Kubacik aus Polen an dem Halvor Egner Granerud aus Norwegen behaapten. De Japaner ass éischter en Iwwerraschungsgewënner, dee dëst Sprange mat 135 an 130 Meter a 7,2 Punkten Avance op den zweete gewanne kann.

Am Super-G waren d'Dammen zu Cortina d'Ampezzo am Asaz. Hei war d'Sofia Goggia déi Séierst a baut och hire Virsprong am Weltcup aus. D'Italiener hat eng Zäit vun 1:33,47 Minutten. 0,13 Sekonne Retard hat d'Slowenin Ilka Stuhec an Drëtt gouf Kira Weidle aus Däitschland, mat 0,36 Sekonne méi spéit.

Zu Kitzbüel sinn d'Männer op d'Pist gaangen. Am Schi-Alpine konnt sech den Éisträicher Vincent Krichmayr behaapten, dat virum Schwäizer Niels Hintermann an dem US-Amerikaner Jared Goldberg.