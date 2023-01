Donieft behaapt Arsenal sech am Spëtzematch géint Manchester United, wärend Leverkusen zu Mönchengladbach gewënnt.

Bundesliga

Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3

1:0 Bellingham (29'), 1:1 Maier (40'), 2:1 Schlotterbeck (42'), 2:2 Demirovic (45+1'), 3:2 Bynoe-Gittens (75'), 3:3 Colina (77'), 4:3 Reyna (78')

An enger verréckter Partie ass de BVB ëmmer nees a Féierung gaangen, ma déi huet géint effizient Augsburger awer ni laang gehalen. Op dem Reyna säi Gol hunn d'Fuggerstädter awer du keng Äntwert méi fonnt. Donieft huet de Sébastien Haller, dee wéinst enger Kriibserkrankung zanter Ufank vun der Saison net gespillt huet, säin Debut fir Dortmund gefeiert.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:3

0:1 Bakker (21'), 0:2 Adli (43'), 0:3 Amiri (67'), 1:3 Stindl (82'), 2:3 Stindl (90+3')

Laang huet et duerno ausgesinn, wéi wa Leverkusen eng souverän Victoire zu Mönchengladbach feiere kéint. Kuerz viru Schluss huet d'Formatioun vum Xabi Alonso allerdéngs no 2 Goler vum Stindl nach eemol missen zidderen. Um Enn bleift et awer bei de verdéngten 3 Punkte fir Leverkusen, déi domat no engem schwaachen Ufank op déi 9. Plaz sprangen.

Premier League

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3:0

1:0 Haaland (40'), 2:0 Haaland (50', Eelefmeter), 3:0 Haaland (54')

Manchester City huet doheem géint d'"Wolves" näischt ubrenne gelooss an héichverdéngt mat 3:0 gewonnen. Nees war et den Haaland, dee bei de "Citizens" mat 3 Goler bannent 14 Minutten zum Matchwinner avancéiert ass.

FC Arsenal - Manchester United 3:2

0:1 Rashford (17'), 1:1 Nketiah (24'), 2:1 Saka (53'), 2:2 Martinez (59'), 3:2 Nketiah

Een héichklassegen a spannende Match geet un Arsenal, déi sech domat nees un der Spëtzt ofsetze kënnen. Dem Rashford seng Féierung gouf vum Nketiah egaliséiert a kuerz virun der Paus huet de Saka de Match gedréint. Kuerz drop konnt de Martinez awer nees fir d'"Red Devils" ausgläichen. Dunn huet et laang no engem Remis ausgesinn, ma Arsenal ass a Persoun vum Nketiah de Lucky Punch gelongen, woumat d'"Gunners" 3 enorm wichteg Punkte kënne feieren.

Serie A

SSD Monza - Sassuolo Calcio 1:1

0:1 Ferrari (13'), 1:1 Caprari (60')

Spezia Calcio - AS Roum 0:2

0:1 El Shaarawy (45'), 0:2 Abraham (49')

Roum huet kuerz virun an no der Paus ee Gol geschoss a konnt sech domat souverän 3 Punkte géint Spezia Calcio sécheren. D'Ekipp vum José Mourinho spréngt domat bei engem Match méi wéi d'Konkurrenz op déi 4. Plaz am Klassement.

Coupe de France - 1/16.-Finall

OSC Lille - FC Pau 2:0

1:0 Kouassi (37', Selbstgol), 2:0 Gomes (79')

ES Thaon - FC Nantes 0:0 (2:4 am Eelefmeterschéissen)

La Liga

FC Villarreal - FC Girona 1:0

1:0 Parejo (90+11', Eelefmeter)

FC Barcelona - FC Getafe 1:0

1:0 Pedri (35')

Géint eng gutt organiséiert Defense vu Getafe ass Barcelona eng Aktioun duergaangen, fir de Match duerch de Gol vum Pedri ze entscheeden. D'Katalane bleiwen domat un der Tabellespëtzt an üben Drock op Real Madrid aus, déi bei engem Match manner op 6 Punkten distanzéiert sinn.

