Nach virun enger Woch huet sech d'Gwyneth ten Raa zu Adelboden op den nationale Championnat konzentréiert.

Déi 17 Joer jonk COSL-Elitesportlerin fiert grad emol hir 2. Saison bei de Senioren. An der éischter Saison war hatt am Slalom déi siwent-bescht 16 järegt an ass bei den Olympesche Spiller gestart. Dës Saison huet d’Gwyneth direkt am schwéieren European Cup ugefaangen, der 2. Liga vum Schisport.

Nach ni ass eng Lëtzebuergerin esou gutt Schi gefuer. Ma d’Nowuesssportlerin vum Joer wëll an de World Cup, no ganz uewen.

Am August gouf ee Mount an Neiséiland trainéiert an de ganze Wanter, also ronn 6 Méint, lieft d’Gwyneth ten Raa an engem klénge Quartier an Norditalien bei sengem Team ISRA. Wärend de Landesmeeschterschafte war mol nees d’ganz Famill zesummen a souguer d’houfreg Grousselteren si mat dobäi.

Seng Schoul mécht d’Gwyneth online an de Summerméint. Oft op sech gestallt ass dat Liewen net ëmmer einfach.

D’Gwyneth Ten Raa fiert fir säi Liewe gäre Schi, ass mental ganz staark a ka sech immens gutt fokusséieren. Bei grousse Coursen këmmert sech dann de Papp ëm d’Material a mëttlerweil 12 Puer Schier.

E Sonndeg war déi jonk Athletin op der Erëffnungsfeier vun dem olympesche Festival vun der europäescher Jugend am italienesche Friaul. Vun en Dënschdeg bis e Samschdeg stinn do seng nächst 3 grouss Coursen un.