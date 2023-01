Schonn e Samschdeg konnt sech de Schwäizer am Super G duerchsetzen.

Schi Alpin

De Marco Odermatt huet e Sonndeg e weidere Succès am Super G gefeiert. Am italienesche Cortina d'Ampezzo konnt hie sech virum Italiener Dominik Paris (+0.76s) an dem Daniel Hemetsberger aus Éisträich (+1.03s) behaapten.

Bei den Damme stoung e Sonndeg de Moien de Slalom zu Spindleruv Mlyn um Programm. Hei gouf et eng knapp Victoire vum Lena Dürr aus Däitschland virum Mikaela Shiffrin (+0.06s) an der Kroatin Zrinka Ljutic (+0.49s).