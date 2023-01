Duerch e Last-Minute-Gol wënnt Brighton mat 2:1 an eliminéiert domat den Titelverdeedeger aus der Coupe.

Am internationale Futtball gouf et am engleschen FA Cup eng Néierlag fir den FC Liverpool, an der Bundesliga hu sech Schalke a Köln d'Punkte gedeelt an an Italien huet Juventus géint Monza de Kierzere gezunn.

FA Cup

Brighton - Liverpool 2:1

0:1 Elliott (30'), 1:1 Dunk (39'), 2:1 Mitoma (90+2')

Den Titelverdeedeger Liverpool ass no enger 1:2-Néierlag géint Brighton aus dem engleschen FA Cup. Den Elliott konnt d'Reds no 30 Minutten a Féierung bréngen, ma eng engagéiert Lokalekipp konnt kuerz virun der Paus nach den Ausgläich erzwéngen. Duerch e Last-Minute-Gol vum Mitoma an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit wënnt Brighton um Enn de Match a steet domat an den 1/8-Finallen.

Bundesliga

Schalke - Köln 0:0

D'Schlussliicht an der däitscher Bundesliga huet sech ee Punkt géint den 1.FC Köln geséchert. De Mathias Olesen, deen op Schalke vun Ufank un am offensive Mëttelfeld am Asaz war, huet sech an enger ëmkämpfter Partie rëmfonnt, an där déi richteg gutt Golchancen op béide Säite gefeelt hunn. Och wa Schalke liicht méi Chancen op eng Féierung hat konnt den decisive Gol bis zum Schluss op béide Säite falen. Um Enn deele sech béid Ekippen awer mat engem 0:0 d'Punkten.

Leverkusen - Dortmund (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Serie A

AC Mailand - Sassuolo 2:5

0:1 Defrel (19'), 0:2 Frattesi (21'), 1:2 Giroud (24'), 1:3 Berardi (30'), 1:4 Laurienté (47'), 1:5 Matheus Henrique (79'), 2:5 Origi (81')

Juventus - Monza 0:2

0:1 Ciurria (18'), 0:2 Dany Mota (39')

Juventus huet sech am Duell géint den Opsteiger aus Monza mat enger 0:2-Defaite virun den eegene Spectateure onglécklech misse geschloe ginn. D'Bianconeri, déi viru Kuerzem 15 Punkten an der italienescher Serie A ofgezu krut, war iwwert de ganze Match déi besser Ekipp. Déi méi effektiv Ekipp war awer de Gaascht, dee seng puer Chance notze konnt an um Enn duerch d'Goler vum Ciurria an Dany Mota glécklech wënnt.

Lazio - Florenz (18.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Nice - Lille 1:0

1:0 Laborde (34')

Ajaccio - Lyon (17.05 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Osasuna - Atlético Madrid (16.15 Auer)

Celta Vigo - Bilbao (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga