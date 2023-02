An der däitscher Bundesliga huet Borussia Mönchengladbach um Freideg den Owend de Kierzere géint den FSV Mainz gezunn.

Schonn an der 25. Minutt huet de Lee Jae-Sung den 1:0 fir Mainz geschoss. An der zweeter Hallschent vum Match goung et du weider mam 2:0 vum Ingvartsen M. an dem 3:0 vum Ajorque L. De véierte Gol koum an der 3 Minutt vun der Verlängerung vum Weiper N. De Lëtzebuerger Leandro Barreiro Martins huet de ganze Match gespillt.