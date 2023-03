Op der Indoor-Europameeschterschaft an der Liichtathletik zu Istanbul, konnten d'Lëtzebuergerinne Vera Hoffmann a Patrizia van der Weken iwwerzeegen.

D'Vera Hoffmann steet an der Finall iwwer 1.500 Meter. An de Serië gouf d'Lëtzebuergerin a 4 Minutten, 8 Sekonnen an 73 Honnertstel gestoppt. Domadder huet si hiren eegene Lëtzebuerger Rekord ëm iwwer 2 Sekonne verbessert. D'Finall ass e Samschdegowend.

Iwwer 60 Meter steet d'Patrizia van der Weken an den Halleffinallen. D'Lëtzebuergerin ass an hirer Serie eng Zäit vu 7 Sekonnen a 26 Honnertstel gelaf. Dat ware just 5 Honnertstel iwwert dem eegene Lëtzebuerger Rekord.

D'Halleffinalle sinn e Freidegowend.