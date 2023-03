D'Affär "Lior Refaelov" an der Belsch huet och e Lien bei de SWIFT Hesper.

De Premier Avocat Général vun der Cour de Justice vun der europäescher Union hei zu Lëtzebuerg Maciej Szpunar huet engem Futtballspiller vun Anderlecht Recht ginn.

PDF: D'Presseschreiwes vun der Cour de Justice de l'Union Européenne

Deen huet nämlech d'Reegele vum europäesche Futtball Verband UEFA kontestéiert. Ënnert anerem geet et drëm, datt aacht Spiller mussen um Bou stoen, déi, fir de franséischen Therme ze benotzen, "joueurs formés localement" sinn.

Deen Avis, deen nach keen Urteel ass, ass och aus Lëtzebuerger Siicht interessant.

Schonns am Juli 2022 hat nämlech ee vun den Haaptsponsoren an een net genannte Supporter vum SWIFT Hesper d'Stater Bezierksgeriicht assignéiert, fir ze préiwen, ob eng Plainte géint d'UEFA an och géint déi Lëtzebuerger Futtball Federatioun beim europäescher Geriichtshaff méiglech wier.

Et soll gepréift ginn, ob duerch d'Reegele vun der UEFA respektiv der FLF déi fräi Konkurrenz, d'Zirkulatioun vum Kapital an déi fräi Prestatioun vu Servicer bannent der EU violéiert ginn oder net.

An den Ae vum SWIFT Hesper wieren nämlech verschidden UEFA- a FLF-Reegelen net am Aklang mat den europäesche Gesetzer.

Déi Affär hei erënnert staark un dat sougenannte Bosmann Urteel aus dem Joer 1995. Hei krut de Jean-Marc Bosmann Recht, datt ee Profi-Spiller nom Oflaf vu sengem Kontrakt ka bei een anere Veräin wiesselen, ouni dat deen neie Veräin dem Ex-Veräin vum Spiller dofir een Transfert muss bezuelen. Ee vun den Affekoten an der Hesper Affär ass de Jean-Louis Dupont. De Belsch war och den Affekot vum Jean-Marc Bosmann.

Kritt de Lior Refaelov virum europäeschen Geriichtshaff Recht, da kéint de Monopol vun der UEFA, fir Futtball-Kompetitiounen z'organiséieren, op ganz wackeleg Bee stoen.