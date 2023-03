Donieft léisst RB Leipzig Mönchengladbach keng Chance, wärend Frankfurt a Stuttgart sech mat engem Remis trennen.

D'Bayern gewannen no fréiem Réckstand souverän mat 5:3 géint Augsburg. Nodeems de Berisha seng Faarwe schonn no 3 Minutten a Féierung bruecht huet, waren et bei de Bayern mam Cancelo (15') an zweemol mam Pavard (19' an 35') d'Defenseuren, déi d'Partie gedréint hunn. Kuerz virun der Paus huet de Sané mam 4:1 du schonn den Deckel dropgemaach. Am zweeten Duerchgang konnten de Berisha per Eelefmeter (60') an de Cardona (90+3') nach Goler fir d'Gäscht schéissen, ma den Davies hat no 74 Minutten schonn den 5. Gol fir d'Bayern geschoss.

RB Leipzig huet sech doheem mat 3:0 géint BorussiaMönchengladbach duerchgesat. Nodeems déi éischt Hallschent ouni Goler op en Enn gaangen ass, hat de Pléa kuerz no der Paus vum Eelefmeterpunkt d'Chance op d'Féierung, ass awer um Blaswich hänke bliwwen. Just 4 Minutten drop konnt de Werner no enger héijer Recuperatioun vun de Leipziger d'Féierung fir RB markéieren. No 71 Minutten huet de Forsberg du per Eelefmeter op 2:0 erhéicht, éier de Gvardiol an der 81. Minutt fir d'Entscheedung gesuergt huet.

Eintracht Frankfurt a Stuttgart trenne sech mat engem 1:1-Remis. Nodeems déi éischt Hallschent ouni Goler op en Enn gaangen ass, konnt de Rode an der 55. Minutt den 1:0 fir d'Frankfurter schéissen. Stuttgart huet sech allerdéngs net opginn a gouf eng Véierelsstonn viru Schluss mam Ausgläich duerch de Katompa Mvumpa belount.

Hertha Berlin a Mainz trenne sech iwwerdeems och 1:1, woubäi de Leandro Barreiro de Mainzer Gol virbereede konnt.

