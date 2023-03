De Futtball Nationaltrainer huet den 23 Mann staarke Kader bekannt ginn, fir déi 2 EM-Qualifikatiounsmatcher géint d'Slowakei an hei heem géint Portugal.

Den Ament ass kee vun de Spiller blesséiert, esou datt den Nationaltrainer kann op déi beschte Leit zeréckgräifen. Allerdéngs ass d'Preparatiounsphas ganz kuerz. De Gros vum Luc Holtz senge Spiller mussen nämlech de Weekend nach an hire respektive Championnater spillen.

Luc Holtz zu FLF-Kader / Reportage Rich Simon

"Deen een huet samschdes gespillt, deen anere sonndes. Si brauchen eng gewëssen Zäit, fir mental an och physesch ze recuperéieren. Ech behalen eng hallef Trainingsséance, wou eppes mat hinne kann trainéieren. De Leandro Barraeiro spillt nach e Sonndeg den Owend. Ech kann da just e Sonndegmëtteg kann ech da kuerz abordéieren, wat mir fir ee Plang hunn, fir en Donneschdeg ze spillen. Meng Aarbecht besteet éischter doranner, wéi elo groussaarteg eppes anzestudéieren, well mir Zäit net hunn", erkläert de Luc Holtz.

Zwee Leit sinn awer nees no enger méi laanger Paus zeréck am Kader. Nämlech den Tim Hall vu Budapest an den Eldin Dzogovic vu Magdeburg.

De Match géint d'Slowakei ass den nächste Donneschdeg an de Match géint Portugal e Sonndeg 8 Deeg.