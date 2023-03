D'Spurs spille géint den Tabelleleschte Southampton just 3:3. An der Bundesliga setzt sech Bochum iwwerraschend géint Leipzig duerch.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher vum Samschdeg fannt Dir hei.

Premier League

Southampton - Tottenham 3:3

0:1 Porro (45'+1), 1:1 Adams (46'), 1:2 Kane (65'), 1:3 Perisic (75'), 2:3 Walcott (77'), 3:3 Ward-Prowse (90'+3, Eelefmeter)

D'Spurs ware verdéngt a Féierung gaangen, nodeems si quasi déi ganz éischt Hallschent dominéiert hunn. Direkt no der Paus huet Southampton déi éischt Chance zum Ausgläich genotzt, mee Tottenham huet sech net aus der Rou brénge gelooss an zwee weider Goler nogeluecht. Nodeems ee gemengt hat, d'Virentscheedung wär gefall, huet de Walcott Southampton nach eng Kéier an de Match bruecht. An der Nospillzäit der Lokalekipp no engem Eelefmeter souguer nach den Ausgläich geléngen. Southampton bleift Tabelleleschten, Tottenham verpasst de Sprong op Plaz 3.

Chelsea - Everton (18.30 Auer)

Finall FA Cup: Manchester City - Burnley (18.30 Auer)

Serie A

Ligue 1

Toulouse - Lille (17.00 Auer)

La Liga

