Am Ofstigskampf gewënnt d'Etzella Ettelbréck am Nohuelmatch vum 22. Spilldag mat 3:0 zu Käerjeng an ass an der Tabell elo nach 2 Punkten hannert dem UNK.

An der BGL Ligue hat Käerjeng Besuch vun Ettelbréck. Fir béid Ekippen e ganz wichtege Match, hänke souwuel Käerjeng wéi och d'Etzella ganz déif am Tabellekeller.

UN Käerjeng - Etzella Ettelbréck 0:3

0:1 Kyereh (33'), 0:2 Kyereh (68'), 0:3 Kalisa (90+3')

Viru 422 Spectateure ka sech d'Etzella verdéngt mat 2:0 zu Käerjeng duerchsetzen. Fir Ettelbréck eng ganz wichteg Victoire, iwwerdeems et fir Käerjeng déi 4. Néierlag hannertenee war. Ettelbréck huet d'Heft um Dribbel zu Käerjeng vun Ufank un an d'Hand geholl an virun allem an der 1. Hallschent gewisen zu wat een a Stänn ass. Et huet een de Ball rulle gelooss a sech esou déi eng oder aner gutt Chance eraus gespillt. Mat enger 1:0 Féierung ass et an d'Paus gaangen.

Mëtt vun der zweeter Hallschent ass den UNK dunn an de Match komm, an hat sengersäits mam Titizian an Bettmer 2 gutt Chancen. An genau an där Phase ass der Etzella d'Virentscheedung duerch dem Kyereh säin zweete Gol gelongen. An der Nospillzäit hunn d'Gäscht dunn nach den Deckel drop gemaach, sou dass e mat 3:0 op Käerjeng gewanne geet. An der Tabell leien elo nëmmen nach 2 Punkten tëscht béiden Ekippen, och wann d'Etzella weider um Wupp vun der Tabell steet.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell