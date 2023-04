Nieft Leipzig steet och Stuttgart an der Halleffinall vum DFB-Pokal. Real Madrid geet no 3 Goler vum Benzema mat 4:0 op Barcelona gewannen.

Am internationale Futtball stoungen e Mëttwoch den Owend direkt e puer interessant Matcher um Programm. Iwwerdeems an Däitschland déi lescht 2 Matcher vun den 1/4-Finallen am DFB-Pokal gespillt goufen, stoung a Spuenien den El-Classico um RDV.

Nürnberg, aktuell nëmmen op der 13. Plaz an der 2. Däitscher Bundesliga, krut et am freien Owend mat Stuttgart ze dinn. Stuttgart, déi ënnert der Woch mam Sebastian Hoeneß e neien Trainer installéiert hunn, hate virun allem an der 1. Hallschent Schwieregkeete géint couragéiert opspillend Clubberer ze bestoen. No der Paus war de VFB spillbestëmmend a konnt sech mam agewiesselte Millot an der 83 Minutt belounen. Stuttgart wënnt 1:0 steet no iwwer 10 Joer deemno nees an der Halleffinall vum DFB-Pokal.

RB Leipzig hat am Topmatch Besuch vu Borussia Dortmund. Leipzig ass mat 100 à l'heure an de Match gaangen an huet Dortmund keng Zäit zum Ootme gelooss. Szoboszlai, Olmo a Werner hunn Defense vum BVB schwindeleg gespillt. An der 22. Minutt huet de Werner dunn de verdéngten 1:0 fir d'Bulle konnte markéieren. Och an der zweeter Hallschent ass vum BVB vill ze wéineg komm. An der Nospillzäit mëscht den Orban den Deckel drop, sou dass den RB mat 2:0 géint de BVB gewënnt. Domat steet den Titelverdeeger an der 1/2-Finall, iwwerdeems Dortmund wéi och Bayern net méi am Pokal dobäi sinn.



A Spuenien huet an der Copa del Rey de Retourmatch an der Halleffinall tëscht Barcelona a Real Madrid stattfonnt. Den Allersmatch konnten d'Katalanen mat 1:0 fir sech entscheeden. Barcelona hätt duerch den Lewandowski a Féierung kéinte goen, säi Schoss sollt de Courtois awer inekstremis paréieren. Kuerz virun der Paus ass Real duerch de Vinicius Junior dunn quasi aus dem Näischt a Féierung gaangen. An der zweeter Hallschent huet de Benzema dunn eleng 3 Goler konnte schéissen, sou dass de Real iwerraschend däitlech mat 4:0 op Barcelona gewanne geet an an der Final vun der Copa del Rey steet. Eng effizient Leeschtung vun de Kinneklechen.

An da goufen et och nach an der Premier League 2 Nodrosmatcher. Hei konnt sech Manchester United doheem mat 1:0 géint Brentford behaapten an West Ham verléiert mat 1:5 géint Newcastle.