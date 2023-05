De Lëtzebuerger Nationalspiller hat tëschenduerch op 1:1 géint Schalke ausgeglach. Um Enn gouf et awer keng Punkten.

Fir de Leandro Barreiro leeft et bei Mainz an der däitscher Bundesliga weider richteg gutt. De Lëtzebuerger huet e Freideg den Owend nees getraff. Um Enn gouf et awer keng Punkte géint Schalke, dat well de Bülter an der 12. Minutt vun der Nospillzäit nach den decisiven 3:2 markéiert huet.

D'Gäscht, déi géint den Ofstig kämpfen, waren an der 26. Minutt duerch e Gol vum Bülter mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz no der Paus (53') konnt de Barreiro fir seng Faarwen op 1:1 ausgläichen. Kuerz drop ass et Schalke op en Neits gelongen, fir a Féierung ze goen. De Krauß huet an der 60. Minutt op 2:1 gesat. Duerch en Dramgol per Fräistouss vum Aaron (70') konnt Mainz nees ausgläichen. Laang huet et dunn no engem Remis ausgesinn, ma Schalke konnt eng weider Kéier zeréckkommen. De Bülter (90+12') huet mat sengem 2. Gol vum Dag a leschter Sekonn no Videobeweis per Eelefmeter den 3:2 markéiert an de Gäscht dräi ganz wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig geséchert.

An der provisorescher Tabell steet Schalke elo op Plaz 14 an huet d'Ofstigsplazen op d'mannst emol bis e Samschdeg verlooss.

Am zweete Match vum Owend huet Leverkusen géint Köln de Kierzere gezunn. Am Derby huet ee mat 1:2 verluer. Fir déi Kölner huet de Selke (14', 36') zwee Mol getraff. Den Adli (28') hat tëschenduerch fir d'Wierkseelef ausgeglach.

Fir Leverkusen ass et no 14 offizielle Matcher déi éischt Néierlag. De Lëtzebuerger Mathias Olesen gouf beim FC an der 65. Minutt agewiesselt.

