A Bulgarien ass virum leschte Spilldag nach net kloer, wie Champion gëtt. De Marvin Martins an Austria Wien schléissen d'Saison als 5. of.

An der héchster bulgarescher Liga hunn den Eldin Mahmutovic an ZSKA Sofia et verpasst, e wichtege Schratt Richtung Meeschtertitel ze maachen. Am Derby géint CSKA 1948 Sofia sollt et just en 1:1-Gläichspill ginn. De Lëtzebuerger Verteideger hat seng Faarwen a Féierung geschoss, déi de Pedrinho awer nach virun der Paus ausgläiche konnt. An der Nospillzäit (90'+10) krut d'Ekipp vum Mahmutovic en Eelefmeter zougesprach, dee si awer net notze konnt.

No der Victoire vu Ludogorets Rasgrad géint Levski Sofia ass ZSKA virum leschte Spilldag nees Tabellenzweeten a muss op en Ausrutscher vum Géigner hoffen.

Austria Wien huet de leschte Match am éisträichesche Championnat och d'Punkte gedeelt. D'Ekipp vum Marvin Martins, deen d'lescht Woch säi Vertrag bei de Mofen ëm zwee Joer verlängert huet, koum géint de Champion Red Bull Salzburg zu engem 1:1. Et hat laang no enger Victoire fir Salzburg ausgesinn, déi an der 30. Minutt a Féierung goungen, mee de Gruber konnt fir d'Wiener an der leschter Spillminutt nach ausgläichen. D'Austria schléisst d'Saison op der fënnefter Plaz of a spillt domat d'Qualifikatioun fir d'Conference League.