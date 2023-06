Aus dem nationale Futtball ass et d'Nouvelle, datt den FC Déifferdeng 03 mam Pedro Resende een neien Trainer huet.

Dat huet den Veräin e Méinden den Owend op enger Pressekonferenz matgedeelt. De 46 Joer ale Portugis war schonn emol Trainer beim Déifferdenger Fusiounsveräin, dëst an der Saison 21/22 an och fir déi éischten 9 Matcher vun der Saison 22/23, éier hien no 9 Spilldeeg mat 11 Punkten de Stull virun d'Dier gesat krut.

Déi Veräinsresponsabel hunn also Vertrauen an deen neien/alen Trainer erëmfonnt. De Pedro Resende huet fir 1 Joer beim Fusiounsveräin ënnerschriwwen, mat enger Optioun op een zweet Joer.