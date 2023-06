E Samschdeg ass et fir d'FLT-Dammen am leschte Match géint Moldawien ëm déi 5. Plaz am Europa Grupp III gaangen.

No Victoirë géint Montenegro a San Marino souwéi Defaitë géint Zypern an Armenien ass Lëtzebuerg e Samschdeg am Match ëm Plaz 5 op Moldawien getraff, dee mat 2:1 konnt gewonne ginn.

Am éischten Eenzel hat d'Eleonora Molinaro keng Problemer mam Lia Belibova an huet sech an zwee Sätz mat 6:2 a 6:1 duerchgesat. Den zweete Simple ass awer un d'Moldawierinne gaangen, nodeems d'Liz Badde sech huet missen an zwee Sätz (3:6, 2:6) géint d'Arina Gamretkaia geschloe ginn. D'Decisioun huet domat missen am Dubbel falen, wou den Duo Eleonora Molinaro a Claudine Schaul sech an zwee Sätz mat 6:4 a 6:2 géint Belibova a Gamretkaia behaapte konnt.

D'Lëtzebuerger Damme komme mat dësem Succès op déi 5. vun 11 Plazen am Europa Grupp III beim Billie Jean King Cup.