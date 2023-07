En Donneschdeg huet d'Futtball-Weltmeeschterschaft bei den Dammen ugefaangen. 1991 gouf déi éischte WM fir Dammen organiséiert.

Deemools mat just 12 Ekippen. Dëst Joer sinn an Australien, respektiv an Neiséiland, 32 Ekippe mat dobäi. Fir déi Lëtzebuerger Nationalspillerin Amy Thompson ass och dat een Zeechen, datt sech eppes am Dammefuttball deet.

"Ech mengen, den Dammefuttball ass vill méi populär ginn, et gëtt vill méi gekuckt. Wann een iwwer déi lescht 2 Joer gesäit, wéi eng Rekorder gebrach ginn a Punkto Spectateuren, da si mir um richtege Wee, wat den Dammefuttball weltwäit ugeet. Hoffentlech wäerten och déi kleng Länner matzéien an esou evoluéieren. Ech hoffen, datt d'Leit, och wann d'Matcher esou fréi gespillt ginn, aschalten an d'Matcher kucken an dat alles ënnerstëtzen."

D'Amy Thompson

Eng Partie ass schonns op der Weltmeeschterschaft gespillt. Neiséiland huet sech mat 1:0 géint Norwegen duerchgesat duerch e Gol vum Hannah Wilkinson. D'Finall ass den 20. August. zu Sydney.