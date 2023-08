Den Opsteiger verléiert säin Heemmatch géint Rouspert. De Swift Hesper an den F91 Diddeleng gewannen hir Optaktmatcher.

De Champion Hesper start mat enger 5:1-Victoire géint Stroossen an déi nei Saison a steet schonn nees op der éischter Positioun.

An der éischter Hallschent war et e montere Match, wou Hesper déi méi aktiv Ekipp war, obschonn Stroossen sech net verstoppt huet. De fréie Géigegol huet d'Lokalekipp net beandrockt a se konnt séier ausgläichen. Nodeems de Match sech e bësse berouegt hat, huet Hesper nees d'Heft an d'Hand geholl a gouf mam 2:1 belount, wat och den Halbzeitstand war.

Nom Säitwiessel huet de Swift mat zwee séiere Goler de Sak séier zougemaach. No der Giel-Rouder Kaart fir de Buteur Agovic op Stroossener Säit war de Match dunn definitiv gelaf.

De Vize-Champion Diddeleng huet et dem Swift gläichgedoen a Wolz mat 3:1 heemgeschéckt.

Viru 472 Spectateuren waren déi éischt dräi Golchancen dobannen. Zweemol housch de Buteur Martin-Suarez vu Wolz, mee eng Kéier hat de Ball de Wee an den eegene Gol fonnt. Mat engem séieren zweete Gol huet den F91 de Match virun der Paus zu senge Gonschten dréie kënnen.

An der zweeter Hallschent war vill Spannung am Match, well den Ënnerscheed tëscht béiden Ekippen net grouss war. Och well Diddeleng den Deckel net dropmaache konnt, huet et bis zur 91. Minutt gedauert, bis duerch de Gol vum Schaus de Match entscheet war.

Den zweeten Opsteiger Miersch, de Coupe-Finalist aus der leschter Saison, huet säin Optaktmatch doheem 1:2 géint Rouspert verluer. Nodeems an der éischter Hallschent keng Goler gefall waren, stoung et nom Säitewiessel séier 1:1. Um Enn huet sech Rouspert awer duerch e spéide Gol verdéngt mat 2:1 duerchgesat.

Am Optaktmatch vun der neier Saison hat sech den Opsteiger Schëffleng a leschter Minutt e Gläichspill géint Union Titus Péiteng erkämpft.

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler

Stroossen - Hesper 1:5

0:1 Stolz (4'), 1:1 Agovic (11'), 1:2 Alioui (31'), 1:3 Spruds (58'), 1:4 Ayongo (62'), 1:5 Martins (90')

Diddeleng - Wolz 3:1

0:1 Martin-Suarez (21'), 1:1 Martin-Suarez (31', Eegegol), 2:1 Decker (33'), 3:1 Schaus (90'+1)

Miersch - Rouspert 1:2

0:1 Neves (49'), 1:1 Rodrigues da Cruz (53'), 1:2 Carrataia-Jimenez (81')

Munneref - Racing 1:3

1:0 Bekkouche (26', Eelefmeter), 1:1 Muratovic (55', Eelefmeter), 1:2 Amiri (63'), 1:3 Gashi (75')

Käerjeng - Monnerech 1:2

0:1 Fleury (7'), Delgado (52', Eelefmeter), 1:2 Thiel (75')

Jeunesse Esch - Nidderkuer (18.30 Auer)

Déifferdeng - Fola Esch (19.00 Auer)

