D'Südamerikanerinne stinn no engem 1:0 géint d'Ekipp aus der Karibik an der Véierelsfinall vun der Futtball-Weltmeeschterschaft.

Et war ee vun Ufank u serréierte Match tëscht deenen zwou Ekippen. D'Jamaikanerinne waren en den éischte Minutten 2 Mol am kolumbianesche Strofraum, en Ofschloss koum awer net zustan.

De Match definéiert sech an der Suitte virun allem iwwer d'Kierperlechkeet. Schonn an der 6. Minutt muss d'Ospina no engem Zweekampf mam Shaw behandelt ginn.

Béid Ekippen hu sech iwwer wäit Strecke vum Match géigesäiteg neutraliséiert, ma an der 51. Minutt ass dunn de Gol fir Kolumbien gefall. D'Guzman flankt vu lénks an de Strofraum vun den Jamaikanerinnen, wou d'Usme de Ball unhëlt an am lénken Eck am Gol placéiert.

Direkt duerno war et bal zu der Äntwert vun den Jamaikanerinne komm. No enger Flank vum Blackwood, erwëscht d'Perez am kolumbianesche Gol de Ball net richteg. Dëse fält dem Brown op de Kapp a vun do aus op de Potto, éier d'Kolumbianerinne kläre kënnen.

Duerno verstäerken d'Jamaikanerinnen hir Beméiungen an der Offensiv, ma d'Kolumbianerinne konnten ëmmer nees fir Entlaaschtung suergen, sou dass si de Match schliisslech mat 1:0 op en Enn geet.