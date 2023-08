An Frankräich gëtt et déi 1. Victoire an der Saison vu Metz géint Clermint Foot.

Bundesliga



Mainz 05 - Eintracht Frankrurt 1:1

1:0 Lee (25'), 1:1 Marmoush (90+1')

Mainz mam Leandro Barreiro huet eng aggressiv 1. Hallschent gespillt, an esou Frankfurt scho frei am Spillopbau gestéiert. Deemno ass d'SGE kaum zu geféierlechen Aktioune komm, iwwerdeems Mainz an der 25. Minutt duerch e Kappball vum Lee net ganz onverdéngt mat 1:0 a Féierung gaangen ass. Och de Barreiro hat eng Chance, säi Schoss aus ronn 20 Meter sollt den Trapp awer ouni Problemer halen. An der zweeter Hallschent huet Frankfurt den Drock erhéicht, huet awer ab der 61. Minutt mat engem Mann manner misse spillen. De Knauff krut déi Giel-Rout-Kaart gewisen. Trotz Ënnerzuel ass der SGE an der Nospillzäit den Ausgläich gelongen, sou dass de Rhein-Main-Derby 1:1 op e Enn geet. Mainz bleift deemno nach ouni Victoire an der Saison.

Bayern München - FC Augsburg (17h30)

Premier League

FC Burnley - Aston Villa 1:3

0:1 Cash (8'), 0:2 Cash (20'), 1:2 Foster (47'), 1:3 Diaby (61')

Sheffield United - Manchester City 1:2

0:1 Haaland (63'), 1:1 Bogle (85'), 1:2 Rodri (88')



City war wuel de kloren Favorit, huet sech awer virun allem an der 1. Hallschent schwéier gedoen sech richteg gutt Chancen eraus ze spillen. Déi beschten hat den Haaland, säin Eelefmeter sollt de Wee awer just un de Potto fannen. AN der 63. Minutt huet den Norweger et dunn besser gemaach, a City mat 1:0 a Féierung geschoss. An der Schlussphase ass et dunn nach emol hektesch ginn. No enger onglécklecher Situatioun vum Walker ass Sheffield duerch de Bogle zum Ausgläich komm, éier de Rodri 3 Minutte méi spéit City dach nach zu der Victoire sollt schäissen.

Sheffield bleift no 3 Matcher weider bei 0 Punkten, iwwerdeems den aktuelle Meeschter weider ongeschloe bleift.

Newcastle United - FC Liverpool (17h30)

Serie A



AC Florenz - US Leece (18h30)

Juventus Turin - FC Bologna (18h30)

Ligue 1

Clermint Foot - FC Metz 0:1

0:1 Mikautadze (69')

Metz feiert nom Opstig hier 1. Victoire an der Ligue 1, a steet elo mat 4 Punkten am Mëttelfeld vun der Tabell. De Gol vum Dag huet de Mikautadze an der 69. Minutt markéiert.

FC Lorient - OSC Lille (17h05)

La Liga

FC Villarreal - FC Barcelona (17h30)

