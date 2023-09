Am Kader vun der Europameeschterschaftsqualifikatioun haten d'Rout Léiwen d'Islänner op Besuch

Dräi Partien an der Grupp J goufen e Freideg den Owend gespillt. Wärend d'Rout Léiwen et mat Island ze di kruten, huet Portugal an der Slowakei missten untrieden an Bosnien-Herzegowina huet Liechtenstein empfaangen.

D'Lëtzebuerger konnten hir Partie mat 3:1 gewannen, dräi Punkte krut Portugal beim knappen 1:0 an der Slowakei a Bosnien-Herzegowina wënnt 2:1 géint Liechtenstein.

Am Asaz waren och d'Ekippen aus de Gruppen A an D.

De Resumé vun der Partie vun de roude Léiwen

Lëtzebuerg - Island 3:1

1:0 Chanot (9',p), 2:0 Borges Sanches (70'), 2:1 Haraldsson (88'), 3:1 Sinani (90')

Déi wichteg Partie hat gutt fir d'Lëtzebuerger ugefaangen. No sechs Minutte gouf de Barreiro am Strofraum gefoult an den Arbitter huet op Eelefmeter entscheet. Nodeem hie seng Decisioun vum VAR confirméiere gelooss huet, ass de Chanot ugetrueden an huet d'FLF-Formatioun a Féierung bruecht.

Lëtzebuerg - Island: 1:0 Chanot (9') Vum Punkt aus konnten d'Lëtzebuerger fréi a Féierung goen

No 24 Minutten hat de Martins d'Chance, fir op 2:0 z'erhéijen, ma säi Schoss ass just knapp laanscht de Gol gaangen. Kuerz virum Säitewiessel war Island zu zwou Chance komm, ma de Moris konnt d'Flank vum Finnbogason offänken respektiv konnt d'Defense de Schoss vum Thorsteinsson ofwieren.

Nom Säitewiessel huet Island den Drock erhéicht. Matten an enger vun dësen Drockphasen hunn d'Lëtzebuerger sech de Ball am Mëttelfeld stibitzt an hunn iwwer eng Konter op 2:0 erhéicht. Et war de Borges Sanches, deen de Feeler erzwongen huet an no engem Doppelpass mam Curci an engem Lafduell mat zwee Verdeedeger den 2:0 markéiere konnt.

Lëtzebuerg - Island: 2:0 Borges Sanches (70') Iwwer eng Konter konnten d'Lëtzebuerger hire Virsprong ausbauen.

3 Minutte méi Spéit huet dunn de Magnusson seng zweet giel Kaart gesinn an huet fréizäiteg missten Dusche goen. Dëst huet den Islänner d'Situatioun nach méi schwéier gemaach. An der 85. Minutt hat de Borges Sanches nach eng Chance, fir op 3:0 z'erhéijen, ma säi Schoss ass knapp laanscht de Gol gaangen. Den Haraldsson huet aus enger änlecher Situatioun d'Saach 3 Minutte méi spéit besser gemaach an op 1:2 verkierzt.

Ma déi Freet sollt net laang daueren, well kuerz nodeem nees ugepaff war, huet de Sinani den alen Ecart nees hiergestallt. Dëse Gol huet den Arbitter sech awer vum VAR confirméiere gelooss. Bei deem Score sollt et dann awer och bleiwen.

Lëtzebuerg - Island: 3:1 Sinani (90') Kuerz nom Uschlossgol vun den Islänner huet de Sinani den alen Ecart nees hiergestallt.

Déi aner Partien am Iwwerbléck

Slowakei - Portugal 0:1

0:1 Fernandes (43')

Portugal war dominant an den éischte 45 Minutte vun der Partie, si hunn awer bis zu der 43. Minutt gebraucht, fir hir Dominanz um Terrain och an eppes Zielbares ëmzewandelen. Et war de Fernandes, dee kuerz virun der Paus d'Gäscht a Féierung bruecht huet. Et sollt den eenzege Gol an dëser Partie bleiwen.

Bosnien-Herzegowina - Liechtenstein 2:1

1:0 Dzeko (3'), 2:0 Luchinger (18',sg), 2:1 Wolfinger (21')

Bosnien ass als däitleche Favorit at dës Partie gaangen. A schonn no 3 Minutte hu se gewisen, wisou, wéi den Dzeko si a Féierung konnt bréngen. Den 2:0 fir d'Ekipp aus Bosnien-Herzegowina war onglécklech fir d'Gäscht, well de Luchinger hat de Ball an den eegene Gol deviéiert. Feiere konnt d'Ekipp aus Lichtenstein awer trotzdeem nach, well an der 21. Minutt huet Wolfinger op 1:2 verkierzt. Mat deem Stand goung et dann och an d'Paus. An der zweeter Hallschent sollte keng Goler méi falen, esou datt Liechtenstein just ganz knapp auswäerts verléiert.

E Bléck op d'Tabelle

Mat 5 Victoiren aus 5 Partie sti Portugal mat 15 Punkten un der Spëtzt vun der Grupp J. Dohannert kommen d'Slowakei a Lëtzebuerg, déi béid 15 Punkten hunn. D'Slowaken hunn awer eng besser Goldifferenz wéi d'Rout Léiwen. Bosnien-Herzegowina huet 6 Punkten, Island der 3 a Liechtenstein 0.