Bei de Western European Championships zu Reykjavik an Island kënnt d'Lëtzebuerger Athletin Alba Jurado op déi 6. Plaz.

An de Kniebeugen huet Si am drëtte Versuch 130 Kilogramm gepackt. Am Bänkdrécke war et mat 80 Kilogramm am drëtte Versuch en neie Lëtzebuerger Rekord an am Kräizhiewen huet si 172,5 Kilogramm gepackt.

Domadder erreecht si en Total vun 382,5 Kilogramm. Och dat ass en neie Lëtzebuerger Rekord.