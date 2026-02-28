RTL TodayRTL Today
Ted Koob
An enger spannender Finall konnt sech d'Gym knapp mat 3:2 an de Sätz géint Walfer duerchsetzen.
Update: 28.02.2026 19:37
© RTL

D’Gym huet d’Coupe fir déi 12. Kéier an der Veräinsgeschicht gewonnen. An der Finall konnt een en 0:2-Réckstand an de Sätz géint Walfer nach dréinen.

Den éischte Saz war bis bei de Stand vu 6:6 ausgeglach. Duerno konnt Walfer sech ofsetzen a louch 16:8 vir. Walfer huet dee Virsprong net méi hierginn a sech mat 25:18 duerchgesat.

D’Gym huet an der Suite besser gespillt a goung am 2. Saz 8:2 a Féierung. Walfer konnt awer reagéieren a war beim 14:12 nees 2 Punkte vir. D’Gym war nees vum Rullo a Walfer konnt d’Avance op 19:14 schrauwen. Déi 2. Manche goung um Enn kloer mat 25:15 u Walfer.

Den 3. Saz war ausgeglach éier d’Gym beim 17:14 dräi Punkte vir louch. D’Gym huet d’Avance op 7 Punkten ausgebaut an huet sech deen Avantage net méi huele gelooss. Mat 25:17 goung dee Saz un d’Bounewegerinnen.

Walfer huet elo guer net méi an d’Spill fonnt an de 4. Saz goung kloer mat 25:10 un d’Gym.

Decisioun ass am leschte Saz gefall an dee goung mat 15:12 un d’Gym. D’Gym war schonn 9:1 vir, mee Walfer koum op 9:11 erun. Damme vu Bouneweg hate méi staark Nerven an hu sech duerchgesat.

D’Resultater vun der Coupe am Volleyball

Dammen

