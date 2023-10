Um 20.45 Auer eiser Zäit e Freidegowend ass d'FLF-Selektioun zu Reykjavik fir de ganz wichtegen EM-Qualifikatiounsmatch géint Island am Asaz.

E Méindeg steet dann de Rendezvous heiheem géint d’Slowakei um Programm. Et kann een déi zwou Partië quasi als Finalle fir déi 2. Plaz vum Grupp ugesinn. Den Nationaltrainer Luc Holtz kann emol sécher fir de Match a Freideg kuerzfristeg net op all Spiller zréckgräifen.

D'Futtballnationalekipp ass mat Blessure geplot / Serge Olmo

Et war jo schonn am Virfeld gewosst, datt de Florian Bohnert blesséiert géif feelen. De Mathias Olesen kënnt no enger Verletzung zréck. Beim Laurent Jans waren d’Nouvellen ee Moment net wierklech gutt well de Kapitän vun der Nationalekipp a sengem Veräin déi lescht 2 Matcher net konnt spillen. Hien ass allerdéngs optimistesch fir d’Partie géint Island:

"An éischter Linn goung et mir drëms, absolut kee Risiko anzegoen. Et bréngt och näischt, sech e Faser-Rëss zouzezéien oder soss eppes. Dat wier kontraproduktiv fir jiddereen. Wann ech mech awer elo gutt spieren an um Training alles mat maachen, da steet och warscheinlech näischt am Wee, fir muer kënne prett ze sinn."

Kuerzfristeg ass nach d'Verletzung vum Yvandro Borges dobäikomm. De geneeën Diagnostik ass nach net bekannt, allerdéngs ass d’Gene am Uewerschenkel esou grouss gewiescht, datt hien net mat an Island geflunn ass. De Moment ass hien nees zu Mönchengladbach. Et ass net gewosst, ob de Stiermer e Méindeg kann an den Asaz goen. De Nationaltrainer hat jo de Gerson Rodrigues an de Oli Thill nees an de Kader geruff, nodeems si intern gespaart waren. Well de Borges feelt wier d’Nominéierung vum Gerson Rodrigues ëmsou méi wichteg, erkläert de Luc Holtz:

"De Gerson huet ee Mount net gespillt. De Mathias Olesen huet quasi net gespillt. Hien huet de Weekend e puer Minutten ze spille krut. Dat si Jongen, déi doudsécher déi 2 Matcher keng 90 Minutte wäerten duerchspillen. Ech hunn de Jongen et och scho vermëttelt. Ech probéieren esou mann wéi méiglech Feeler ze maachen. Feeler si mënschlech. Souwéi si heiansdo Feeler um Terrain maachen, maachen ech heiansdo Feeler a menge Choixen."

D’Islänner sinn no der Defaite am Allersmatch natierlech op Revanche aus a wëllen déi lescht Chance notzen, fir eventuell nach op déi 2. Plaz ze kommen. An der Lëtzebuerger Ekipp si Marvin Martins, Lars Gerson, Laurent Jans, Enes Mahmutovic a Vincent Thill virbelaascht an dierfe keng giel Kaart kréien, soss si si géint d’Slowakei gespaart.