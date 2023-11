De 7. Dezember ass nees d'Awards Night, bei där d'Membere vu Sportspress.lu déi bescht Lëtzebuerger Sportler a verschiddene Kategorië bestëmmen.

Nieft den traditionellen Éierungen, also déi vum Sportler vum Joer, der Sportlerin vum Joer, dem Trainer vum Joer an der Ekipp vum Joer, ginn et fënnef weider Éierungen. Hei sinn d'Gewënner dann och scho bekannt:

Prix du Jeune Espoir féminin: Ehis Etute

Prix du Jeune Espoir masculin: Finn Kemp

Prix Sport et Handicap: Steve Nothum

Prix Ultra Sport: Pit Van Rijswijck

Prix d'Honneur: Suzie Godart

Bei den anere véier Präisser sinn d'Lëschten elo eraus, aus deenen d'Sportjournalisten aus dem Land, déi Member vu Sportspress.lu sinn, hir Favoritte kënne bestëmmen:

Sportler vum Joer

Barreiro Leandro - Futtball

Bertemes Bob - Liichtathletik

Bettendorf Victor - Sprangreiden

Giannotte Flavio - Fechten

Grethen Charles - Liichtathletik

Kirsch Alex - Vëlossport

Kovac Ben - Basketball

Moris Anthony - Futtball

Munster Grégoire - Rallye

Payet Gregor - Triathlon

Wagner Ehlinger Nicolas - Dressurreiden

Sportlerin vum Joer

Hoffmann Vera - Liichathletik

Lehair Jeanne - Triathlon

Majerus Christine - Vëlossport

Miller Laura - Futtball

Mordenti Céleste - Konschtturnen

Ni Xia Lian - Dëschtennis

Schreiber Marie - Cyclocross

Shkolna Mariya - Bouschéissen – compound

Van der Weken Patrizia - Liichtathletik

Warling Jenny - Karate

Ekipp vum Joer

Basketball - Dammennationalekipp 3 X 3

Basketball - Härennationalekipp

Futtball - Härennationalekipp

Tennis - Davis-Cup-Ekipp

Dëschtennis - Dubbel De Nutte – Ni Xia Lian

Dëschtennis - Dammennationalekipp

Bouschéissen – compound - Dubbel Mixte Shkolna – Seywert

Trainer vum Joer

Danielsson Tommy - Dëschtennis

Diederich Ken - Basketball

Lorang Dan - Vëlossport / Triathlon

Holtz Luc - Futtball

Starck Arnaud - Liichtathletik

PDF: D'Schreiwes vun der Sportspress