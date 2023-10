Bei der Karate-Weltmeeschterschaft zu Budapest war e Mëttwoch d'Jenny Warling an der Kategorie ënner 55 Kilogramm am Asaz.

D'Lëtzebuerger Karateka huet sech am véierten Tour misse géint d'Barbara Perez aus dem Venezuela geschloe ginn. D'Karateka aus dem Venezuela huet an der Suite an der Halleffinall verluer. Deemno huet d'Lëtzebuergerin de Repêchage verpasst.